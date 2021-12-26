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Несколько человек погибли в результате удара саудовских ВВС по йеменской Сане

Весь мир
Несколько человек погибли в результате удара саудовских ВВС по йеменской Сане
ТАСС  /  Автор: Hani Al-Ansi Кредит: dpa/picture-alliance

26 декабря, Сана. Саудовская коалиция начала крупномасштабную атаку на территорию, подконтрольную йеменской группировке хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает France 24.

Авиация нанесла удар по городу Аджама, расположенному к северо-западу от столицы. В результате бомбардировки погибли три человека, а еще шестеро были ранены.

Нынешняя атака саудитов стала второй по счету. Ранее представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции заявили об уничтожении складов с оружием в военном лагере Ташрифат. Он находился в центре Саны, и местные жители говорят, что звуки взрывов сотрясли город.

Комментируя акты агрессии со стороны противника, официальный представитель хуситов Яхья Сари заявил о «болезненном ответе» в том случае, если коалиционные войска не прекратят свои нападения.

Эти удары саудовских сил стали ответом на недавние действия движения повстанцев: накануне был нанесен удар по приграничному саудовскому городу Самта в провинции Джизан.

Хуситы запустили два барражирующих боеприпаса, которые не были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО). Снаряды попали в магазин и автомастерскую в центре населенного пункта. Погибли два человека. Один из них — подданный королевства, второй — гражданин Йемена.

Арабские государства осудили действия хуситов. Помимо самой Саудовской Аравии, с заявлениями выступили Кувейт, Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Катар. К этой поддержке присоединился и Пакистан. Соединенные Штаты также выразили свою позицию при помощи публичных дипломатических инструментов.

«Посольство США в Эр-Рияде решительно осуждает ужасающее трансграничное нападение хуситов на провинцию Джизан в Саудовской Аравии», — говорится в официальном аккаунте американского диппредставительства.

Саудовские города регулярно становятся целью повстанцев из-за вмешательства Эр-Рияда в йеменскую войну. Арабская коалиция проводит в регионе свою вооруженную операцию, направленную на поддержку правительства Мансура Хади, противостоящего хуситам. Силы «Ансар Аллах» расценивают это как внешнюю агрессию и вмешательство во внутренний конфликт. 

Стороны конфликта в Йемене
Федеральное агентство новостей /

Особенно напряженная обстановка в последние месяцы складывается в регионе Мариб, где все еще продолжается ожесточенное противостояние. Эта провинция имеет стратегическое расположение и богата на природные ресурсы, так что контроль над ней обеспечит любой из сторон сопротивления преимущество на предстоящих мирных переговорах. 

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