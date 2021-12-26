Несколько человек погибли в результате удара саудовских ВВС по йеменской Сане

26 декабря, Сана. Саудовская коалиция начала крупномасштабную атаку на территорию, подконтрольную йеменской группировке хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает France 24.

Авиация нанесла удар по городу Аджама, расположенному к северо-западу от столицы. В результате бомбардировки погибли три человека, а еще шестеро были ранены.

Нынешняя атака саудитов стала второй по счету. Ранее представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции заявили об уничтожении складов с оружием в военном лагере Ташрифат. Он находился в центре Саны, и местные жители говорят, что звуки взрывов сотрясли город.

Комментируя акты агрессии со стороны противника, официальный представитель хуситов Яхья Сари заявил о «болезненном ответе» в том случае, если коалиционные войска не прекратят свои нападения.

Эти удары саудовских сил стали ответом на недавние действия движения повстанцев: накануне был нанесен удар по приграничному саудовскому городу Самта в провинции Джизан.

Хуситы запустили два барражирующих боеприпаса, которые не были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО). Снаряды попали в магазин и автомастерскую в центре населенного пункта. Погибли два человека. Один из них — подданный королевства, второй — гражданин Йемена.

Арабские государства осудили действия хуситов. Помимо самой Саудовской Аравии, с заявлениями выступили Кувейт, Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Катар. К этой поддержке присоединился и Пакистан. Соединенные Штаты также выразили свою позицию при помощи публичных дипломатических инструментов.

«Посольство США в Эр-Рияде решительно осуждает ужасающее трансграничное нападение хуситов на провинцию Джизан в Саудовской Аравии», — говорится в официальном аккаунте американского диппредставительства.

The U.S. Embassy in Riyadh strongly condemns the horrific Houthi cross-border attack on the #Jizan province of Saudi Arabia. pic.twitter.com/5r2V3KE9IA — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) December 25, 2021

Саудовские города регулярно становятся целью повстанцев из-за вмешательства Эр-Рияда в йеменскую войну. Арабская коалиция проводит в регионе свою вооруженную операцию, направленную на поддержку правительства Мансура Хади, противостоящего хуситам. Силы «Ансар Аллах» расценивают это как внешнюю агрессию и вмешательство во внутренний конфликт.

Федеральное агентство новостей /

Особенно напряженная обстановка в последние месяцы складывается в регионе Мариб, где все еще продолжается ожесточенное противостояние. Эта провинция имеет стратегическое расположение и богата на природные ресурсы, так что контроль над ней обеспечит любой из сторон сопротивления преимущество на предстоящих мирных переговорах.