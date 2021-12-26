FX показал трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером

Лос-Анджелес, 26 декабря. Трейлер нового сезона сериала «Атланта» опубликовали на YouTube-канале FX Networks. В ролике появился Дональд Гловер, сыгравший одного из главных героев по имени Эрн.

«Атланта» рассказывает о двоюродных братьях, строящих карьеры в музыкальной сфере ради улучшения своих жизней и жизней близких. В третьем сезоне герои отправляются в турне по Европе, где и происходят основные события продолжения. Персонажи пытаются приспособиться к успеху, который и был их целью.

Премьера новых серий «Атланты» состоится на канале FX 24 марта 2022 года. Кроме того, третий сезон выйдет на стриминговой платформе Hulu.

Изначально продолжение сериала планировали выпустить в 2021 году, но пандемия отразилась на графике съемок. В итоге работа над третьим и четвертым сезонами шла одновременно.

Ранее в Сети появился второй трейлер экранизации компьютерной игры Uncharted. В ролике показали актера Тома Холланда, сыгравшего Нейтана Дрейка.