Политэксперт Мошкин рассказал, что не так с требованием ЕС к РФ из-за импортозамещения

Россия приняла протекционистские меры, продуктовые контрсанкции и предприняла другие действия для защиты своей экономики исключительно в ответ на санкционную атаку Запада, которая не прекращается с 2014 года. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

ЕС требует компенсации

ЕС потребовал от РФ выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом говорится в обращении на сайте ВТО.

Согласно документу, Москва якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь ставят компании Евросоюза в невыгодное положение при торговле с государственными предприятиями РФ и другими организациями. Речь, в частности, идет о системе коммерческих закупок.

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ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, но решения не последовало.

Сообщается, что в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП РФ.

Защита российской экономики

Как отметил Михаил Мошкин, жалобы на Россию во Всемирную торговую организацию направила не только Еврокомиссия, но и представитель США в ВТО. По словам собеседника ФАН, исчерпывающим образом на эти претензии ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что жалобы на ущемление американского бизнеса и прочий ущерб от импортозамещения звучат именно тогда, когда те же США всерьез обсуждают отключение РФ от системы SWIFT.

«Возникает вполне резонный вопрос: кто первым в новейшие времена поставил экономику в зависимость от политических игр? Это точно была не Москва», — пояснил Михаил Мошкин.

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Он заметил, что Россия приняла протекционистские меры, продуктовые контрсанкции и предприняла другие действия для защиты своей экономики исключительно в ответ на санкционную атаку Запада, которая не прекращается с 2014 года. Кто, как не США и послушные им глобальные структуры, готовы оставить Европу без гарантированных и безопасных поставок российского газа по «Северному потоку — 2» ради сохранения политически значимого украинского транзита.

«Кто вводит санкции, тот, собственно, и действует вопреки логике свободного рынка, к которой вроде бы апеллирует Запад. И, как уже отмечалось, нервозность США и руководящих структур Евросоюза по поводу ущерба для своих экономик говорит лишь о том, что российское импортозамещение работает», — заключил Михаил Мошкин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила США о сути российского импортозамещения. Она отметила, что это ответная реакция на односторонние санкции Запада.