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Путин: ответ России на расширение НАТО зависит от мнения военных экспертов

Армия
Путин: ответ России на расширение НАТО зависит от мнения военных экспертов
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 26 декабря. Россия готова решительно отреагировать на политику расширения Североатлантического альянса на восток, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ответ России на приближение НАТО к границам страны может быть различным, отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, РФ будет стремиться к достижению прогресса на дипломатических переговорах с Западом по обеспечению надежных и юридически оформленных гарантий российской безопасности.

Ранее стало известно о телефонных переговорах между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которых обсуждались вопросы военного сотрудничества.

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