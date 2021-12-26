Путин: ответ России на расширение НАТО зависит от мнения военных экспертов

Москва, 26 декабря. Россия готова решительно отреагировать на политику расширения Североатлантического альянса на восток, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ответ России на приближение НАТО к границам страны может быть различным, отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, РФ будет стремиться к достижению прогресса на дипломатических переговорах с Западом по обеспечению надежных и юридически оформленных гарантий российской безопасности.

Ранее стало известно о телефонных переговорах между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которых обсуждались вопросы военного сотрудничества.