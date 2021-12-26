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Белорусские военные испытали новый автомат SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200М

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 12:04
Армия
Белорусские военные испытали новый автомат SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200М
pixabay.com

Минск, 26 декабря. Белорусские разработчики сконструировали для военных новых автомат модели SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200М. Обе новинки испытали на полигоне.

На полигоне 5-й отдельной бригады специального назначения армии Белоруссии прошли испытания новые автомат и снайперская винтовка. Военнослужащие протестировали SMAR-100BPM, а снайперам дали пострелять по мишеням из SCR-1200М, чтобы оценить их точность и дальнобойность.

«Особое внимание на проводимых по специальной методике испытаниях уделялось точности и кучности стрельбы нарезного оружия», — указали в минобороны республики.

Винтовка SCR-1200 является глубокой модернизацией снайперской винтовки Драгунова: разработчики наделили ее новым обвесом, планкой Пикатинни и телескопическим прикладом, попутно повысив стрелковые характеристики оружия. Что касается автомата SMAR-100BPM, то он является модернизированным вариантом автомата серии VSK-100, уже принятого на вооружение белорусской армии.

Ранее Минобороны РФ сделало подарок белорусской армии, когда преждевременно предоставило ей партию БТР-82А. В дополнение к бронетранспортерам Минск принял поставку командных машин БТР-80К.

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белорусские войска smar scr-1200
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