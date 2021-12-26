Товарооборот между РФ и Таджикистаном рекордно вырос

Душанбе, 26 декабря. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 11 месяцев 2021 года вырос на 28,3%, что является рекордным показателем за последние восемь лет. Об этом сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Душанбе Евгений Кореньков.

По его словам, Россия — основной торговый партнер Таджикистана. С начала 2021 года товарооборот между странами составил 1,1 млрд долларов. В 2020-2021 годах торговые связи с Таджикистаном имели 67 российских регионов, добавил торгпред.

«Мы провели анализ и выяснили, что около 80% товарооборота приходится на Топ-12 наших субъектов. В числе лидеров, наряду с городами федерального значения — Москвой и Санкт-Петербургом — находятся Свердловская, Оренбургская, Московская, Челябинская области и Башкирия», — уточнил Кореньков.

Таджикистан ранее был назван одним из основных импортеров продукции из республики Марий Эл. Кроме того, регион активно развивает сотрудничество с Египтом, Белоруссией и Узбекистаном.