Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 13:30
13:28
Общество
Мутация позволила альфа-штамму COVID-19 обходить защитные барьеры носа, горла и легких
13:25
Общество
Пользователь WeChat назвал пять неожиданных предметов в квартире, которые грязнее унитаза
13:24
Общество
Герцогиня Кембриджская приняла участие в рождественском концерте с певцом Томом Уокером
13:21
Общество
«Бюллетень кинопрокатчика» подсчитал, сколько кинематографисты из РФ зарабатывают в СНГ
13:18
Общество
Восемь рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково
13:17
Происшествия
Огонь охватил более 1500 «квадратов» на складе в Подольске
13:12
Весь мир
Несколько человек погибли в результате удара саудовских ВВС по йеменской Сане
13:11
Происшествия
Житель Красноярска отправится в колонию за избиение проститутки и угон автомобиля
13:08
Экономика
Правительство РФ повысило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье
13:06
Общество
Службы Оренбургской области приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Товарооборот между РФ и Таджикистаном рекордно вырос

Экономика
Товарооборот между РФ и Таджикистаном рекордно вырос
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Душанбе, 26 декабря. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 11 месяцев 2021 года вырос на 28,3%, что является рекордным показателем за последние восемь лет. Об этом сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Душанбе Евгений Кореньков.

По его словам, Россия — основной торговый партнер Таджикистана. С начала 2021 года товарооборот между странами составил 1,1 млрд долларов. В 2020-2021 годах торговые связи с Таджикистаном имели 67 российских регионов, добавил торгпред.

«Мы провели анализ и выяснили, что около 80% товарооборота приходится на Топ-12 наших субъектов. В числе лидеров, наряду с городами федерального значения — Москвой и Санкт-Петербургом — находятся Свердловская, Оренбургская, Московская, Челябинская области и Башкирия», — уточнил Кореньков.

Таджикистан ранее был назван одним из основных импортеров продукции из республики Марий Эл. Кроме того, регион активно развивает сотрудничество с Египтом, Белоруссией и Узбекистаном.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Товарооборот между РФ и Таджикистаном рекордно вырос
таджикистан средняя азия международная торговля кореньков
Комментировать