Джеймс Франко выступит свидетелем по делу о клевете против Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 26 декабря. Голливудского актера Джеймса Франко вызвали в суд дать показания в качестве свидетеля по делу о клевете, инициированному его коллегой Джонни Деппом против экс-супруги Эмбер Херд.

Адвокаты Деппа хотят выяснить у Франко, был ли у него роман с Херд, когда она являлась законной супругой их клиента. Кроме того, свидетеля спросят, видел ли он синяки на ее теле или лице.

Исполнитель роли Джека Воробья в популярной франшизе «Пираты Карибского моря» считает, что экс-супруга изменяла ему с партнером по фильму «Аддеролловые дневники». В распоряжении правозащитников появилась запись, на которой Херд и Франко вместе выходили из пентхауса, пишет издание Daily Mail.

В 2018 году звезда «Аквамена» в интервью Washington Post заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Эта публикация вызвала огромный скандал в Голливуде. Депп лишился ролей в крупных проектах и стал персоной нон грата на многих светских мероприятиях.

Ранее Франко признался в сексуальных контактах со студентками актерского класса. По его словам, все происходило по обоюдному согласию, актер никого не принуждал к интиму. Кроме того, на занятиях они отрабатывали приемы игры «постельных сцен».