Валиева и Трусова вошли в состав сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию

Москва, 26 декабря. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной сборной на европейском первенстве. Соответствующий список опубликовали на официальном сайте ФФККР.

Среди фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине, поедут Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Мужчин от России будут представлять на соревнованиях Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Кроме того, на чемпионате выступят спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Танцы на льду покажут в Таллине Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Состав сборной сформировали исходя из итогов чемпионата России, который прошел в Санкт-Петербурге. Валиева одержала победу на первенстве страны.