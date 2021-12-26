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Читатели The Washington Post предложили сделать Украину штатом в американской пустыне

Политика
Читатели The Washington Post предложили сделать Украину штатом в американской пустыне
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 декабря. Читатели американского издания The Washington Post подвергли критике Киев и Вашингтон после статьи об Азовском море, в которой приводятся слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба о доминировании России.

Многие американцы заявили, что Соединенные Штаты не должны вообще заниматься украинскими вопросами. Некоторые из пользователей с иронией отреагировали на статью The Washington Post и присмотрели Украине "подходящее" место в США.

«Почему бы нам не сделать Украину еще одним штатом и не перевезти ее полностью в пустыню Мохаве?» — пошутил юзер FFS-THK.

Американские читатели также сравнили украинское государство с геополитическим болотом и мертворожденной страной.

«Украина — это даже не демократия. Она недостойна и картинки на открытке», — отметил пользователь Rich-Halfmoon-NY.

Читатели The Washington Post предложили сделать Украину штатом в американской пустыне
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В заключении комментаторы призвали администрацию президента США Джо Байдена заняться более важными проблемами, чем Украина.

«И вот это то, чем сейчас США в основном озабочены? Перед этой беспомощной администрацией стоят несколько более важных проблем, чем Украина», — резюмировал еще один американец.

Издание The American Spectator ранее обнародовало список кандидатов на ежегодную премию «Идиот года», куда вошли топовые американские политики, в том числе и Джо Байден.

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