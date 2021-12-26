Сенатор Цеков призвал Запад выплатить РФ триллион долларов за причиненный ущерб от санкций

Москва, 26 декабря. Евросоюз не имеет юридического права требовать от России компенсаций за импортозамещение, поскольку это последствия западных санкций, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По словам российского сенатора, Запад сам обязан заплатить Москве около одного триллиона долларов за причиненный ущерб от санкционной политики, передает РИА Новости.

Журналисты Washington Post ранее отметили, что страны Евросоюза не могут прийти к единству в вопросе антироссийских санкций. По мнению экспертов, участники ЕС до сих не выработали единую позицию по ограничениям в отношении Москвы. Даже ярые противники РФ в лице Польши и Эстонии не спешат выдвигать агрессивные предложения.