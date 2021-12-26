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Борец с апартеидом и лауреат Нобелевской премии Десмонд Туту умер в ЮАР

Общество
Борец с апартеидом и лауреат Нобелевской премии Десмонд Туту умер в ЮАР
pixabay.com

Претория, 26 декабря. Южноафриканский англиканский епископ Десмонд Туту скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает BBC News.

Туту считается одним из борцов с апартеидом в ЮАР, за что его удостоили Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым чернокожим епископом в стране. До 1996 года Туту служил архиепископом Кейптауна.

Кстати Десмонд Туту ушел из жизни чуть больше месяца спустя после того, как стало известно о смерти последнего президента ЮАР времен апартеида - Фредерика Виллем де Клерка.

После прихода Манделы к власти Туту возглавил комитет, который занимался расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.

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