Ксению Бородину засняли в объятиях друга Курбана Омарова на дне рождения дочери

Москва, 26 декабря. Телеведущую и блогера Ксению Бородину снова заметили в компании друга ее бывшего мужа — бизнесмена Курбана Омарова. Приятель предпринимателя, которого зовут Трофим Симищенко, присутствовал на дне рождения младшей дочери знаменитости.

Ведущая «Дома-2» закатила роскошную вечеринку в честь шестилетия своей дочери от Омарова Теоны. Бородина позвала на торжество множество звезд, в том числе некоторых бывших участников телестройки.

Примечательно, что отца девочки на шикарном празднике не было. Зато на вечеринку пришел Симищенко, сообщает «СтарХит». Он попал на видео, снятое кем-то из гостей вечера, которое телеведущая опубликовала в Instagram Stories.

На кадрах блогер, одетая в черный топ с вырезом на груди, швыряется бумажными лентами вместе с детьми и взрослыми. Затем к ней подходит мужчина в черной водолазке, и они обнимаются. Когда Бородина в объятиях друга Омарова попадает в кадр, неизвестный оператор быстро перемещает фокус камеры в другую сторону.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Телеведущую замечали в компании Симищенко и на дне рождения экс-участницы «Дома-2» Натальи Варвиной. Там предполагаемые возлюбленные тоже обнимались.

Напомним, Бородина и Омаров развелись несколько месяцев назад, но точную причину расставания так и не объявили. Предполагается, что именно роман с другом бизнесмена мог стать причиной распада брака телеведущей.