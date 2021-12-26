Певец Митя Фомин перенес операцию на глаза

Москва, 26 декабря. Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин похвастался перед подписчиками в Instagram, что с помощью операции на глаза вернул себе стопроцентное зрение.

По словам артиста, в 2021 году у него была цель улучшить зрение. В последние годы у Фомина прогрессировала пресбиопия — аномалия, при которой человек видит хуже вблизи.

«Коррекцию сделал. Быстро, безболезненно и спокойно. Сама операция длится минут 10. До этого несколько диагностик примерно по полчаса — когда изучают твой глаз вдоль и поперек. В общем, очень быстро», — написал он.

Prt Scr instagram.com / @mf_agent

Фомину перед операцией закапали в глаза обезболивающий препарат, после чего сделали ряд манипуляций. Через некоторое время он смог открыть глаза и взглянуть на мир по-новому. Артист пошутил, что в 2022 году он будет еще ближе к зрителям, поскольку сможет лучше всех рассмотреть.

Пользователи поблагодарили Фомина за откровенность и пожелали ему крепкого здоровья. Многие всерьез задумались об аналогичной операции.

Ранее певец принял участие в шоу «Звезды в Африке», где ему приглянулась модель Виктория Одинцова. Он назвал девушку настоящим стратегом, наделенным хитростью.