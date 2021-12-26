Вспышка COVID-19 произошла на круизном судне во Флориде

Южная Флорида, 26 декабря. В Южной Флориде произошла третья вспышка COVID-19 на круизном судне за неделю. Число заболеваний в штате достигло самого высокого уровня с начала пандемии.

COVID-19 outbreak hits another Florida-based cruise ship https://t.co/fvWv7Yfa4p — CBS News (@CBSNews) December 25, 2021

Вспышка COVID-19 произошла на борту круизного судна Carnival Freedom поэтому кораблю было отказано во въезде в Бонэйр и Арубу. Точное количество заболевших не утоняется. Всего на судне 2,4 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа, и оно должно было вернуться в Майами в воскресенье после восьми дней круиза.

«Carnival Freedom следует всем правилам и везет небольшое количество людей, которые находятся в изоляции из-за положительного теста на COVID. Наши протоколы предусматривают такую возможность, и мы применяем их по мере необходимости для защиты здоровья и безопасности наших гостей и экипажа», — говорится в заявлении Carnival.

Это была третья вспышка COVID-19 на этой неделе, затронувшая круизные лайнеры Carnival и Royal Caribbean, отправляющиеся из Майами и Форт-Лодердейла. Первый случай произошел в понедельник 20 декабря, экипаж судна Symphony of the Seas сообщил о 48 заболевших коронавирусом.

Во Флориде в пятницу 24 декабря было зарегистрировано 31,7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордом по количеству за один день с начала пандемии в марте 2020 года.