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Генерал Липовой: отказ США от переговоров с Россией приведет ко второй холодной войне

Армия
Генерал Липовой: отказ США от переговоров с Россией приведет ко второй холодной войне
Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России»

Москва, 26 декабря. Власти США должны внимательно отнестись к предложениям России о гарантиях безопасности, уверен генерал-майор Сергей Липовой.

Москва направила Вашингтону приглашение к переговорам. Кремль потребовал исключить дальнейшее расширение блока НАТО, а также отказа от размещения ударных вооружений Североатлантического альянса вблизи границ РФ. Об этом напомнил председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой в интервью изданию «Военное обозрение».

«Для России Соединенные Штаты уже не представляют угрозы, которой нельзя было бы противодействовать, — при уровне оснащения ВС РФ даже сокращенное подлетное время американских ракет для самих США уже ничего не решит», — объяснил Липовой.

По его словам, российская армия способна «быстро стереть США с лица земли» в случае агрессии против РФ. Генерал-майор призвал Вашингтон проявить конструктивный подход при переговорах с Москвой, так как США рискуют проиграть вторую холодную войну. Это приведет к окончательной утрате американского влияния на международной арене, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» ВС РФ способны достичь крупнейших городов США за считанные минуты.

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