Правительство направит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах

Москва, 26 декабря. Российские власти выделят 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Работа по модернизации отделений почтовой связи выполняется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. До конца текущего года из резервного фонда правительства на эти цели будет выделено 5 млрд рублей. Эти деньги позволят обновить 1,2 тысячи отделений, оснастить их мебелью и оборудованием.

Михаил Мишустин накануне напомнил, что глава государства поручил в течение трех лет провести модернизацию почтовых отделений, расположенных в селах и труднодоступных местностях. Всего по России насчитывается около 25,2 тысячи таких объектов. По словам премьер-министра, износ половины из них превышает 50%.

«Почта России» ранее запросила у правительства субсидии на запуск беспилотных грузовиков по трассе Москва — Санкт-Петербург. По имеющейся информации, речь идет о 1,336 млрд рублей.