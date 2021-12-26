Кабмин направит 7,6 млрд рублей на инвестпроекты в ДФО

Москва, 26 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минвостокразвития РФ 7,6 млрд рублей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Денежные средства из резервного фонда правительства поступят на выполнение приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Контролировать использование бюджетных ассигнований будет Минвостокразвития РФ, указывается в тексте документа. Доклад об этом ведомство должно представить в кабмин до 1 августа 2022 года.

Запуск первых программ комплексного развития территорий (КРТ) ожидается на Дальнем Востоке в ближайшее время. Они стартуют на федеральных земельных участках, в отношении которых ДОМ.РФ исполняет полномочия агента.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря, дальневосточные журналисты пожаловались президенту страны Владимиру Путину на высокие цены жилья в столице Приморья, пишет INFOX. Тот признал, что дешевая ипотека ведет к подорожанию, но благодаря ей было построено 90 млн кв. метров.