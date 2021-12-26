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Зрители раскритиковали сюжет седьмого сезона сериала «Сваты»

Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали сюжет седьмого сезона сериала «Сваты»
Кадр из сериала «Сваты 7»

Москва, 26 декабря. Долгожданная премьера седьмого сезона «Сватов» принесла радость далеко не всем поклонникам проекта. Многие зрители считают, что сюжет сериала заметно испортился.

Премьера финального сезона «Сватов» уже состоялась на украинском телевидении. Кроме того, некоторые успели посмотреть новые серии в Сети. Российские телезрители смогут увидеть продолжение на канале «Россия-1» 27 декабря, о чем написал актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram.

В седьмом сезоне повзрослевшая Женя Ковалева планирует выйти замуж, а члены семьи помогают ей сделать верный выбор. Кроме того, герои параллельно решают свои проблемы. В некоторых эпизодах персонажи и вовсе отправляются в прошлое.

Многие зрители, которые ждали выхода седьмых «Сватов» более семи лет, остались разочарованы новыми эпизодами. Некоторые поклонники раскритиковали сюжет финального сезона.

«Три серии посмотрели. В Минске смешно сюжет сняли, а вот в Грузии ни о чем сюжет»;

«Достали конкретно! Уже не кино, а какое-то представление концертное»;

«Новый сезон немного разочаровал. Что-то не то — он абсолютно отдельно от прошлых шести сезонов, которые были как единое целое. Даже песня на заставке не такая, как в прошлых сезонах»;

«Это даже не «Кривое зеркало» по качеству. Совершенно убогий сюжет»;

«Начала смотреть. Первые три серии не впечатлили!!!» — возмутились зрители в комментариях под постом Садальского.

Ранее канал «Россия-1» показал проморолик к седьмому сезону «Сватов». В нем можно увидеть полюбившихся поклонникам сериала героев.

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сериал зрители сваты
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