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Азиза заявила, что ее брак с Алессандро Лортэ будет недолгим

Шоу-бизнес
Азиза заявила, что ее брак с Алессандро Лортэ будет недолгим
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 26 декабря. Российская и узбекская эстрадная певица Азиза высказалась о своих отношениях с итальянским ресторатором Алессандро Лортэ. По ее словам, этот брак продлится не более 10 лет.

Азиза приняла участие в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. По мнению артистки, разница в возрасте является негативным фактором, который может повлиять на их супружество.

«Я думаю, что лет через десять у Алессандро изменится судьба. Я доверяю ему. Просто зная жизнь не понаслышке, понимаю, что у земного счастья есть временной отрезок», — поделилась она.

По словам исполнительницы хитов «Мне беда — не беда», «Все или ничего», главные сложности в жизни она испытала в 1991 году, когда был убит Игорь Тальков. Испытания тяжким грузом легли на плечи Азизы. Однако они сделали ее сильным и выносливым человеком.

В августе Азиза впервые официально вышла замуж за Лортэ. До этого у артистки была череда бурных романов с представителями шоу-бизнеса, но ни один из них не закончился походом в ЗАГС.

Ранее звезда эстрады предложила супругу завести гарем. По мнению Азизы, молодые женщины будут рожать детей, а она займется их воспитанием.

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брак певица азиза
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