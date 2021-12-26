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Сэр Исаак Ньютон спрогнозировал апокалипсис в 2060 году

Общество
Сэр Исаак Ньютон спрогнозировал апокалипсис в 2060 году
wikipedia.org  /  Готфрид Кнеллер / Общественное достояние

Москва, 26 декабря. Знаменитый английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон стал известным не только за счет своих исторических открытий, но и предсказаниям о будущем человечества.

Одно из рассекреченных пророчеств великого деятеля шокировало общественность. Сэр Ньютон сделал предсказание о том, что апокалипсис придет на Землю в 2060 году. Согласно прогнозу, человечество столкнется с этим явлением меньше чем через 40 лет. В частности, физик утверждал, что пророчества Писания являются не чем иным, как историей будущего.

На протяжении многих лет Ньютон боролся с внутренними взглядами на религию и выступал против некоторых христианских догм. Он был верующим человеком, однако рассматривал библию через рациональный подход. Ближе к концу жизни ученый обнародовал собственный вариант библейской хронологии, в своем материале он впервые употребил термин «апокалипсис». Ньютон за счет астрономических расчетов сумел назвать год конца света. Сейчас эти рукописи надежно спрятаны в Иерусалиме, в Национальной Библиотеке.

Ранее предсказание Ванги о судьбе России в 2022 году удивило общественность. По словам великой провидицы, два мировых лидера пожмут друг другу руки. Именно это и станет судьбоносным событием для всего мира.

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апокалипсис пророчество ньютон
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