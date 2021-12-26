Лена Миро назвала «коварным планом» помолвку Санько с Павлом Мамаевым

Москва, 26 декабря. Блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро прокомментировала новость о помолвке футболиста Павла Мамаева с Надеждой Санько. Автор блога считает, что это могло стать следствием «коварного плана».

Миро сравнила невесту игрока «Химок» с его бывшей женой — моделью Аланой Мамаевой. По мнению блогера, Санько будет вести себя не так, как экс-супруга футболиста, которая «выносила ему мозг» по любому поводу и обзывала его девушек. В прошлом браке Мамаев не был счастлив, полагает обозреватель жизни звезд.

«Я считаю, что теперь семья Мамаевых будет счастлива. Во всяком случае, Надя — точно», — отметила Миро.

С точки зрения автора блога, Санько является легким, ненапряжным человеком, обладающим житейской мудростью. Невеста Мамаева не будет обращать внимания на его связи на стороне, полагает обозреватель жизни звезд.

instagram.com / @nadihope

При этом блогер обратила внимание на одну деталь — на видео с кольцом, которое опубликовала Санько, виден ювелирный бренд. Вероятно, Мамаев думает, что его просто позвали сниматься в рекламу, а на самом деле его возлюбленная все спланировала, подведя футболиста к свадьбе, полагает Миро.

«Что ж, пусть думает так. Пока пусть так думает. Очередной коварный план Наденьки удался», — подытожила автор блога.

Надежда Санько принимает поздравления с помолвкой от подписчиков. По мнению пользователей Instagram, скорая женитьба пары сильно разозлит Алану Мамаеву.