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Лена Миро назвала «коварным планом» помолвку Санько с Павлом Мамаевым

Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «коварным планом» помолвку Санько с Павлом Мамаевым
instagram.com  /  @lenamyro

Москва, 26 декабря. Блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро прокомментировала новость о помолвке футболиста Павла Мамаева с Надеждой Санько. Автор блога считает, что это могло стать следствием «коварного плана».

Миро сравнила невесту игрока «Химок» с его бывшей женой — моделью Аланой Мамаевой. По мнению блогера, Санько будет вести себя не так, как экс-супруга футболиста, которая «выносила ему мозг» по любому поводу и обзывала его девушек. В прошлом браке Мамаев не был счастлив, полагает обозреватель жизни звезд.

«Я считаю, что теперь семья Мамаевых будет счастлива. Во всяком случае, Надя — точно», — отметила Миро.

С точки зрения автора блога, Санько является легким, ненапряжным человеком, обладающим житейской мудростью. Невеста Мамаева не будет обращать внимания на его связи на стороне, полагает обозреватель жизни звезд.

Лена Миро назвала «коварным планом» помолвку Санько с Павлом Мамаевым
instagram.com / @nadihope

При этом блогер обратила внимание на одну деталь — на видео с кольцом, которое опубликовала Санько, виден ювелирный бренд. Вероятно, Мамаев думает, что его просто позвали сниматься в рекламу, а на самом деле его возлюбленная все спланировала, подведя футболиста к свадьбе, полагает Миро.

«Что ж, пусть думает так. Пока пусть так думает. Очередной коварный план Наденьки удался», — подытожила автор блога.

Надежда Санько принимает поздравления с помолвкой от подписчиков. По мнению пользователей Instagram, скорая женитьба пары сильно разозлит Алану Мамаеву.

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мамаев миро санько
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