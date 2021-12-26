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Премиальное шампанское в 2021 году подорожало сильнее биткоина

Экономика
Премиальное шампанское в 2021 году подорожало сильнее биткоина
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Элитное шампанское выросло в цене больше, чем самые популярные активы, включая акции крупнейших IT-компаний и биткоин. Об этом пишет агентство Reuters.

Онлайн-платформы для инвестиций и продажи марочных вин, шампанского и крепкого алкоголя зафиксировали рекордную активность пользователей. Помимо высокого интереса инвесторов, к росту цен на напитки привел неурожай во Франции.

Наиболее заметно платформе подорожало шампанское. К примеру, цена на Salon le Mesnil 2002 года взлетела на 80%. В среднем за 11 месяцев шампанское подорожало на 33,7%. Для сравнения, фондовый индекс FTSE All World, отслеживающий акции компаний в развитых и развивающихся странах, вырос на 15%.

Самая популярная криптовалюта в мире тем временем продолжает терять в цене. В начале этого месяца курс биткоина опустился ниже 55 тысяч долларов впервые с октября. Обвал был связан с поведением институциональных инвесторов, заявил глава отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шон Фаррелл.

В среднем по РФ шампанское перед праздниками будет стоить 317 рублей, но в Северной столице оно обойдется дороже – около 422 рублей, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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алкоголь биткоин шампанское инвесторы рост цен
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