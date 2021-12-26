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Депутат Бессараб рассказала о вероятных выплатах россиянам в 2022 году

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 10:53
Экономика
Депутат Бессараб рассказала о вероятных выплатах россиянам в 2022 году
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 26 декабря. Выплаты для полных семей с несовершеннолетними детьми могут появиться в России с 2022 года по аналогии с мерами поддержки для неполных семей, рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости поддерживать всех детей от рождения до окончания школы. По мнению депутата, президент имел в виду, что семья может быть полной, но при этом необеспеченной.

«Бывает, что в семье двое родителей, то они не справляются с обеспечением семьи, поэтому могут рассчитывать на помощь государства. Меры только будут разрабатываться, но думаю, что они будут соответствовать тем мерам поддержки, которые получают неполные семьи. Это более 6,5 тыс. рублей на неполную семью с детьми от семи до 18 лет», — подчеркнула Бессараб.

Она напомнила, что неполные семьи с детьми могут получать выплаты, если родитель не платит алименты. В случае с детьми-инвалидами выплата положена до 23 лет, если ребенок учиться в вузе или колледже.

Жители России с 1 января 2022 года смогут рассчитывать на новую выплату. Деньги могут получить практически все россияне старше 18 лет, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

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Все новости / Экономика / Депутат Бессараб рассказала о вероятных выплатах россиянам в 2022 году
господдержка выплаты социальная политика бессараб семьи с детьми
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