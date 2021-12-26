The Daily Telegraph: британский фрегат вышел в Северное море для слежки за кораблями ВМФ РФ

Лондон, 26 декабря. Фрегат HMS Westminster британских ВМС направлен в Северное море в связи с ожиданием скорого появления в этой акватории нескольких российских кораблей.

Патрулирование фрегата Westminster происходит в районе Шетландских островов, сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

«HMS Westminster находится в состоянии повышенной боеготовности», — утверждают авторы The Daily Telegraph.

По их данным, корабли российского флота будут возвращаться на базу в Североморске после выполнения ряда задач в Атлантике. Экипаж британского фрегата располагает гидрофонами и другим бортовым оборудованием для слежки за подводными лодками ВМФ РФ, отмечается в публикации.

Ранее стало известно о визите в Средиземное море корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» после перехода с Балтики.