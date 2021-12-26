Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 11:58
11:58
Политика
Читатели The Washington Post предложили сделать Украину штатом в американской пустыне
11:56
Политика
Сенатор Цеков призвал Запад выплатить РФ триллион долларов за причиненный ущерб от санкций
11:50
Общество
Деды Морозы со Снегурочкой голышом пробежали по Новосибирску
11:47
Общество
Борец с апартеидом и лауреат Нобелевской премии Десмонд Туту умер в ЮАР
11:44
Происшествия
Сильный ветер повалил новогоднюю елку в поселке под Новосибирском
11:44
Шоу-бизнес
Ксению Бородину засняли в объятиях друга Курбана Омарова на дне рождения дочери
11:42
Происшествия
Два хоккеиста провалились под лед во время матча в Швейцарии
11:36
Общество
Медики зафиксировали 968 смертей от коронавируса за сутки в России
11:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельной аварии в Ростовской области
11:33
Шоу-бизнес
Певец Митя Фомин перенес операцию на глаза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Талибы отрицают достижение сделки с Турцией и Катаром об управлении аэропортом Кабула

Весь мир
Талибы отрицают достижение сделки с Турцией и Катаром об управлении аэропортом Кабула
Федеральное агентство новостей  /  Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press / wikipedia.org / Ijasmuhammed / CC BY-SA 4

Анкара, 26 декабря. Сформированное радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) правительство опровергло информацию о том, что Турция, Катар и Афганистан достигли соглашения об управлении международным аэропортом Кабула. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Министерство транспорта и гражданской авиации южноазиатского государства подтвердило, что объединенная делегация из представителей Анкары и Дохи действительно прилетела в Кабул 23 декабря и провела встречу с талибами. Однако, как отмечает ведомство, стороны не достигли соглашения.

«Совместная турецко-катарская техническая группа прибыла в Кабул в четверг (24 декабря — Прим. ред.) и провела консультации с техническими специалистами Исламского эмирата. Эти переговоры будут продолжены, и в ближайшем будущем будет достигнута договоренность с учетом национальных интересов нашей страны», — объяснил пресс-секретарь минтранса временного афганского правительства Имамуддин Ахмади.

24 декабря турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что делегаты из Анкары и Дохи достигли принципиального соглашения с «Талибаном» об управлении пятью воздушными гаванями Афганистана, включая международный аэропорт им. Хамида Карзая в Кабуле.

Борьба за аэропорт

Сведения о том, что Турция стремится управлять кабульской воздушной гаванью, стали поступать еще в начале июня. По данным Reuters, Анкара внесла соответствующее предложение на встрече НАТО в мае, когда Вашингтон и его союзники обсуждали план вывода контингента из Афганистана.

Изначально турецкая сторона намеревалась сохранить своих военных для обеспечения безопасности аэропорта на определенных политических, финансовых и логистических условиях. Однако захват Кабула талибами сорвал планы Анкары, а радикальное движение регулярно заявляло о недопустимости присутствия иностранных вооруженных сил после окончания миссии Североатлантического альянса.

В конце лета появилась информация о том, что услуги по обслуживанию воздушной гавани также может оказать Доха — именно к ней за технической поддержкой обратились талибы. По данным СМИ, с 1 сентября инженеры из Турции и Катара помогают наладить работу аэропорта.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса и терминалы воздушной гавани были сильно повреждены вследствие суматохи, возникшей во время эвакуации иностранных граждан и сотрудничавших с НАТО афганцев. Кроме того, 26 августа на территории стратегического объекта произошел разрушительный теракт, унесший жизни как минимум 183-х человек.

Талибы опровергли достижение сделки с Турцией и Катаром об управлении аэропортом Кабула
Федеральное агентство новостей /

В общей сложности в южноазиатском государстве насчитывается 24 аэропорта, однако лишь пять из них — в Кабуле, Балхе, Герате, Кандагаре и Хосте — предназначены для международных рейсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Талибы отрицают достижение сделки с Турцией и Катаром об управлении аэропортом Кабула
кабул афганистан турция талибан катар аэропорт кабула
Комментировать