Талибы отрицают достижение сделки с Турцией и Катаром об управлении аэропортом Кабула

Анкара, 26 декабря. Сформированное радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) правительство опровергло информацию о том, что Турция, Катар и Афганистан достигли соглашения об управлении международным аэропортом Кабула. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Министерство транспорта и гражданской авиации южноазиатского государства подтвердило, что объединенная делегация из представителей Анкары и Дохи действительно прилетела в Кабул 23 декабря и провела встречу с талибами. Однако, как отмечает ведомство, стороны не достигли соглашения.

«Совместная турецко-катарская техническая группа прибыла в Кабул в четверг (24 декабря — Прим. ред.) и провела консультации с техническими специалистами Исламского эмирата. Эти переговоры будут продолжены, и в ближайшем будущем будет достигнута договоренность с учетом национальных интересов нашей страны», — объяснил пресс-секретарь минтранса временного афганского правительства Имамуддин Ахмади.

24 декабря турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что делегаты из Анкары и Дохи достигли принципиального соглашения с «Талибаном» об управлении пятью воздушными гаванями Афганистана, включая международный аэропорт им. Хамида Карзая в Кабуле.

Борьба за аэропорт

Сведения о том, что Турция стремится управлять кабульской воздушной гаванью, стали поступать еще в начале июня. По данным Reuters, Анкара внесла соответствующее предложение на встрече НАТО в мае, когда Вашингтон и его союзники обсуждали план вывода контингента из Афганистана.

Изначально турецкая сторона намеревалась сохранить своих военных для обеспечения безопасности аэропорта на определенных политических, финансовых и логистических условиях. Однако захват Кабула талибами сорвал планы Анкары, а радикальное движение регулярно заявляло о недопустимости присутствия иностранных вооруженных сил после окончания миссии Североатлантического альянса.

???? Taliban rejects Turkish military presence in Afghanistan https://t.co/BNcdUFSZ1r | ▪ Ahval News ➖ pic.twitter.com/C4WQjwnNl5 — Ahval (@ahval_en) June 20, 2021

В конце лета появилась информация о том, что услуги по обслуживанию воздушной гавани также может оказать Доха — именно к ней за технической поддержкой обратились талибы. По данным СМИ, с 1 сентября инженеры из Турции и Катара помогают наладить работу аэропорта.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса и терминалы воздушной гавани были сильно повреждены вследствие суматохи, возникшей во время эвакуации иностранных граждан и сотрудничавших с НАТО афганцев. Кроме того, 26 августа на территории стратегического объекта произошел разрушительный теракт, унесший жизни как минимум 183-х человек.

Федеральное агентство новостей /

В общей сложности в южноазиатском государстве насчитывается 24 аэропорта, однако лишь пять из них — в Кабуле, Балхе, Герате, Кандагаре и Хосте — предназначены для международных рейсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.