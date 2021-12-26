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Электронные паспорта в России начнут выдавать с 2023 года

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Общество
Электронные паспорта в России начнут выдавать с 2023 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Жители России в скором времени начнут получать паспорта нового формата, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Речь идет об электронных паспортах. Ожидается, что россияне начнут их получать уже с января 2023 года. Их количество будет зависеть, в первую очередь, от желания граждан их получать, добавила она.

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — сказала она в эфире радио «Милицейская волна».

Минцифры ранее сообщило о готовности проекта указа об электронных паспортах. Новая форма документа может быть доступна для жителей трех регионов России уже в следующем году.

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