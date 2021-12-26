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Синоптики из Гидрометцентра спрогнозировали погоду на Новый год в России

Общество
Синоптики из Гидрометцентра спрогнозировали погоду на Новый год в России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 26 декабря. Прогноз погоды, которая установится в регионах России на Новый год, дали синоптики из Гидрометцентра.

Согласно предварительным данным, в столице России в последний день года начнется оттепель. Температура воздуха в Москве повысится до положительных значений. При этом в течение дня в городе ожидается небольшой снег.

В Петербурге 31 декабря ожидается −5. В Калининграде днем +6. Однако наиболее теплая погода в новогоднюю ночь установится в Сочи. В этом городе, согласно прогнозам метеорологов, ожидается +12. В течение дня может пойти дождь. Аналогичная погода, по данным синоптиков, сохранится и в Крыму.

В Сибири 31 декабря будет морозным. К примеру, столбики термометра в Красноярке опустятся до −18 градусов. Почти такая же погода ожидается в Новосибирске и Томске. В Приморском крае последний день года будет достаточно холодным. Здесь ожидается −17. А в Хабаровском крае прогнозируют морозы до −26 градусов, сообщает «Российская газета».

Ночь с 25 на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы в Петербурге. Утром в воскресенье столбик термометра в городе на Неве опустился до −21,4 градусов. Теперь Северную столицу ожидает облачная с прояснениями погода, местами ожидаются осадки в виде снега.

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