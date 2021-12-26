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Киев показал свою «марионеточность» после пресс-конференции Путина

Политика
Киев показал свою «марионеточность» после пресс-конференции Путина
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию с участием журналистов. Однако украинская сторона сделала вид, что этого судьбоносного для Киева мероприятия якобы вовсе не было.

Журналисты «ПолитЭксперта» отметили, что украинские источники информации слабо отреагировали на конференцию Путина. Многие издания и вовсе никак не прокомментировали мероприятие. К таким относится и главная газета-рупор Верховной рады. В МИД Украины и администрации президента страны также никак не отреагировали на слова российского лидера.

Однако некоторые личности все же решили прокомментировать заявления Владимира Путина. Представитель МИД Олег Николенко дал интервью местным СМИ, в котором отреагировал на слова президента России о подготовке Киевом силовой операции в Донбассе.

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» в Донбассе не соответствует действительности», — сказал дипломат.

Киев показал свою «марионеточность» после пресс-конференции Путина
wikipedia.org / DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Стоит отметить, что нежелание или боязнь украинских представителей уделять внимание словам Владимира Путина отражает их истинную сущность. Не исключено, что Киев просто не получил указания от западных кураторов, которые также оказались в неудобном положении после некоторых заявлений Путина на пресс-конференции. Этот факт еще раз демонстрирует «марионеточность» Украины и ее зависимость от Запада.

Владимир Путин на ежегодной конференции сообщил, что Украину захватила тотальная нищета. По словам российского лидера, больше всего от этого страдают люди преклонного возраста.

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украина путин конференция
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