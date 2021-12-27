Украина начала производство турецких БПЛА

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Двигатель для истребителя 6-го поколения

Лондон и Токио объявили о начале проектирования демонстратора перспективного реактивного двигателя для истребителя 6-го поколения Tempest, разрабатываемого британцами. Созданием силовой установки займутся компании Mitsubishi Heavy Industries, IHI, Rolls-Royce и BAE Systems. Разработка стартует в 2022 году.

NEWS: The UK and Japan have announced plans to jointly develop a future fighter aircraft engine demonstrator, with the shared intention to explore further technologies in the future ???????????????? Read more here: https://t.co/Wg9lG8EP4d pic.twitter.com/MWH5iPIswd — Team Tempest (@TeamTempestUK) December 22, 2021

Великобритания первоначально планирует потратить на эту инициативу 30 млн фунтов стерлингов (40,1 млн долларов США). При этом ожидаемые инвестиции Соединенного Королевства в самолет Tempest оцениваются в 2 млрд.

Интерес Японии заключается в разработке двигателя для национальной программы самолета F-X, который в будущем должен заменить истребители Mitsubishi F-2.

Испания

Модернизация ударных вертолетов Tiger

Совет министров Испании одобрил выделение бюджетных средств на модернизацию 18 ударных вертолетов Eurocopter Tiger HAD-E Mk2 до стандарта Mk3.

Spain has approved the budget for the Tiger MK3 programme. A very positive step towards the launch of the ????upgrade so that it remains an essential & modern asset to its armies for decades to come, reinforcing European defence cooperation. Thank you @desdelamoncloa for your trust pic.twitter.com/zswXVKDnMb — Bruno Even (@BrunoEven) December 22, 2021

Обойдется это мероприятие в 1,185 млрд евро (около 1,6 млрд долларов), которые будут выделяться ежегодными платежами на протяжении нескольких лет — с 2029 по 2037 года. Основным исполнителем выступит Airbus Helicopters на производственном объекте в Альбасете.

Модернизация вертолетов Tiger MK III — это трехсторонний проект Франции, Германии и Испании с целью продления срока использования винтокрылых машин с 20 до 40 лет. Однако, Германия отложила свое участие в программе до конца 2022 года.

Индия

Очередной инцидент с МиГ-21 ВВС Индии

Истребитель разбился в районе города Джайсалмер штата Раджастхан на северо-западе Индии. МиГ-21 выполнял тренировочный полет.

Pilot killed as MiG-21 goes down, 3rd death in 5th crash this year - Times of India https://t.co/1UQ7TXyaeQ — Indian News Updates (@IndiaNews24x7) December 25, 2021

На месте катастрофы было обнаружено тело пилота Харшита Сина. Подробности трагедии пока не известны.

В 2021 году это уже пятый инцидент с участием МиГ-21 в Индии. Предыдущая авария с самолетом этого типа произошла в августе, тогда при крушении машины летчик выжил. Еще три происшествия, в результате которых пилоты истребителей погибли, произошли в январе, марте и мае.

Индонезия

Джакарта намерена отказаться от Су-35

Главный маршал авиации Индонезии Фаджар Прасетьо заявил, что выбор новых истребителей поколения 4+ сократился до американских F-15EX и французских Dassault Rafale. Он добавил, что национальные военно-воздушные силы хотят получить две-три эскадрильи в зависимости от бюджета.

Главнокомандующий ВВС также сообщил, что Джакарта откажется от своего плана по приобретению Су-35 у России.

Российская сторона в свою очередь заявила, что не получала соответствующих уведомлений от Индонезии по дипломатическим каналам.

Россия отреагировала на сообщения об отказе Индонезии от Су-35



Посол России в Индонезии прокомментировала сведения об отказе страны от покупки российских многофункциональных истребителей Су-35. Глава дипломатической миссии заявила, что официальных сообщений об отказе от покуп... pic.twitter.com/Dat8XcRFla — ГлавТвит (@GlavTW) December 24, 2021

Контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года, однако его реализация до сих пор не началась.

Россия

Россия готова к серийной сборке крупноразмерных дронов

Пресс-служба компании «Кронштадт» объявила об открытии в Дубне первого в РФ специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.

В постсоветской России авиационные предприятия такого рода еще не создавались. На предприятии три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов, малярное отделение, мастерская агрегатной и окончательной сборки БПЛА. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы, для создания авиазавода было закуплено более 400 позиций оборудования, а также формообразующей и сборочной оснастки.

В России появился завод боевых беспилотников



Компания « Кронштадт» заявила, что завершила строительство в Дубне завода по серийному выпуску крупных беспилотников самолётного и вертолётного типов. Это предприятие построили за восемь месяцев. https://t.co/f80FMjOB1b pic.twitter.com/T7jrfSCAlZ — Бессонная редакция (@ferraru) December 23, 2021

Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, где расположены основные производственные помещения АО «Кронштадт» и входящего в него АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова» (ДМЗ).

Также указывается, что в ходе создания нового предприятия были модернизированы действующие цеха ДМЗ, на которых также будут производиться вспомогательные элементы. Сборка первых дронов должна начаться в ближайшее время.

Компания «Кронштадт» является разработчиком таких беспилотников, как «Орион», «Гром» и ряда других.

США

MQ-25 прошел первые испытания на борту авианосца

Испытания по интеграции новейшего дрона-заправщика MQ-25 Stingray авиакрыла американского авианосца George Bush закончились в среду. ВМС США и Boeing признали их результаты успешными.

Ahoy! ⚓ #MQ25 recently finished its first demonstration on a @USNavy aircraft carrier deck, testing its remote-controlled system to ensure the unmanned aerial refueler can seamlessly move around the deck just like other aircraft. pic.twitter.com/rm5Nn54VXj — Boeing Defense (@BoeingDefense) December 20, 2021

Мероприятия включали в себя руление и стоянку на летной палубе корабля, постановку на взлетную катапульту и все предполетные организационные процедуры, кроме самого взлета. В ходе испытаний также были проверены возможности дистанционно управлять перемещением дрона по палубе посредством портативного устройства фирмы SECO USA.

Франция

Контракт на 169 вертолетов

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что закупит у Airbus Helicopters 169 единиц вертолетной техники H160M Guepard, созданных в рамках проекта «Легкий многоцелевой вертолет».

France signs for 169 H160M Guepard helicopters, with deliveries to start in 2027 https://t.co/SpCWsSqh7h pic.twitter.com/uKAEm5PAhH — FlightGlobal (@FlightGlobal) December 25, 2021

Общая сумма контракта составляет 10 млрд евро. Начиная с 2027 года H160M заменят сразу пять типов других вертолетов, находящихся на вооружении французских ВС, а именно: Aérospatiale Gazelle, Alouette III, Eurocopter AS550 Fennec и Aérospatiale Dauphin/Panther.

Согласно заявлению госпожи Парли, новые машины будут распределены следующим образом: 80 вертолетов для армии, 49 для военно-морских сил Франции и 40 для ВКС.

Украина

Началось полноценное производство БПЛА Bayraktar TB2

Украина начала производство ударных БПЛА Bayraktar TB2 на своей территории. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Ермак.

⚡️????????Украина начала производство ударных БПЛА Bayraktar TB2 на своей территории. pic.twitter.com/iFSvhQj3BG — AB (@SergyGus) December 25, 2021

Ранее Украина уже занималась изготовлением двигателей для турецкой беспилотной техники, а теперь начала полный цикл производства ударных дронов.

Компания Bayraktar Savunma и украинское минобороны 29 сентября 2021 года заключили соглашение о строительстве в Киевской области центра, в котором будут проводить обучение персонала, а также испытания и обслуживание турецких БПЛА.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.