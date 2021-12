В США арестовали жену конспиролога Алекса Джонса

Остин, 26 декабря. Полицейские города Остин в штате Техас арестовали жену известного конспиролога правого толка и создателя сайта InfoWars.com Алекса Джонса — Эрику Вульф Джонс. Американку временно поместили в тюрьму.

Conspiracy theorist Jones said arrest was linked to a "medication imbalance." https://t.co/lyygNzCOM0