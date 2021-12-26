В США арестовали жену конспиролога Алекса Джонса

Остин, 26 декабря. Полицейские города Остин в штате Техас арестовали жену известного конспиролога правого толка и создателя сайта InfoWars.com Алекса Джонса — Эрику Вульф Джонс. Американку временно поместили в тюрьму.

Conspiracy theorist Jones said arrest was linked to a "medication imbalance." https://t.co/lyygNzCOM0 — HuffPost (@HuffPost) December 26, 2021

По данным СМИ, 43-летней Эрике Джонс были предъявлены обвинения в нападении с причинением телесных повреждений одному из членов семьи, а также сопротивлении аресту и обыску. Отмечается, что после задержания никто не внес за нее залог, и она находится в тюрьме города Остин.

Сам Алекс Джон не стал говорить журналистам, что именно произошло, и кто пострадал, отметив лишь, что инцидент связан с тем, что жена перешла на новые лекарства.

«Это личное семейное дело, которое произошло в канун Рождества», — сказал он.

В полиции города пока также не комментируют подробности случившегося.

Главный конспиролог США

Алекс Джонс — самый известный в США сторонник теорий заговора правого толка. В своих шоу на сайте InfoWars.com он рассказывает о том, почему теракт 11 сентября организовали власти, зачем Дональда Трампа пытаются поместить в психиатрическую клинику, как фальсифицировали высадку американцев на Луну и многое другое. Некоторые его теории имеют реальные последствия. Так, в 2016 году житель Северной Каролины Эдгар Уэлч, наслушавшись историй Джонса про «пиццагейт» о педофилах в Демократической партии поехал в Вашингтон и открыл огонь по посетителям кафе, где они якобы собирались. Позже конспиролог признал, что у этой теории не было доказательств.