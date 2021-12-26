Клава Кока выступила на празднике в честь шестилетия дочери Бородиной

Москва, 26 декабря. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина устроила шикарный праздник для своей дочери Теоны, которой исполнилось шесть лет. Знаменитость позвала на вечеринку многих звезд, например, певицу Клаву Коку.

Гостями праздника в честь дня рождения девочки стали Наталья Варвина, Елена Бушина, Дарья Пынзарь и другие звезды «Дома-2». Приглашенные знаменитости веселились под музыку и танцевали вместе с детьми, а Бородина делилась кадрами с торжества в Instagram Stories.

Темой вечеринки, которую закатила Бородина для дочери, стал TikTok — об этом свидетельствовали украшения праздничного зала. Детей развлекали ведущие и аниматоры, устраивавшие для маленьких гостей конкурсы и представления.

Одним из самых ярких моментов праздника стал огромный торт, который ввезли в помещение на тележке. Он представлял собой медведя среди подушек с фигуркой виновницы торжества на вершине. Кроме того, кондитер украсил торт фигуркой TikTok-блогера Дани Милохина, которого очень любит младшая дочь Бородиной.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Главным сюрпризом для маленьких и взрослых гостей оказалось появление Клавы Коки на сцене. Она поздравила виновницу торжества с днем рождения и исполнила несколько своих хитов. Затем певица позвала девочку на сцену и задала ей несколько вопросов. Например, артистка уточнила, какая у ребенка главная мечта.

«Я хотела, чтобы ты приехала на мой день рождения!» — ответила дочь Бородиной.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Напомним, в этом году телеведущая развелась с отцом Теоны — бизнесменом Курбаном Омаровым. Поздравляя дочь с днем рождения в соцсети, ведущая «Дома-2» попросила у девочки прощения за нелегкий год.