Продолжение хита Netflix «Бриджертоны» выйдет в марте 2022 года

Лос-Анджелес, 26 декабря. Создатели «Бриджертонов» порадовали поклонников. Второй сезон сериала выйдет весной следующего года. Об этом стало известно из ролика, опубликованного в официальном Twitter-аккаунте телешоу.

По словам шоураннера Криса Ван Дьюсена («Анатомия страсти», «Скандал»), съемки продолжения закончились в ноябре. Во втором сезоне будет десять эпизодов.

Dear readers, I know my absence has only made your hearts grow fonder; however, you will not have to wait much longer. Bridgerton Season 2 debuts March 25, 2022, only on Netflix ???? pic.twitter.com/4awxEAcSCo — Bridgerton (@bridgerton) December 25, 2021

Зрители увидят возвращение Энтони Бриджертона, старшего брата Дафни, 25 марта. Он знакомится с очаровательной Кейт Шеффилд и ее семейством. Звезда первого сезона Реге Пейдж к своей роли Саймона Бассета больше не вернется, актер покинул проект.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix стал лидером по количеству номинаций на престижную премию «Золотой глобус». Контент площадки был представлен в нескольких категориях.