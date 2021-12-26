Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 11:57
11:56
Политика
Сенатор Цеков призвал Запад выплатить РФ триллион долларов за причиненный ущерб от санкций
11:50
Общество
Деды Морозы со Снегурочкой голышом пробежали по Новосибирску
11:47
Общество
Борец с апартеидом и лауреат Нобелевской премии Десмонд Туту умер в ЮАР
11:44
Происшествия
Сильный ветер повалил новогоднюю елку в поселке под Новосибирском
11:44
Шоу-бизнес
Ксению Бородину засняли в объятиях друга Курбана Омарова на дне рождения дочери
11:42
Происшествия
Два хоккеиста провалились под лед во время матча в Швейцарии
11:36
Общество
Медики зафиксировали 968 смертей от коронавируса за сутки в России
11:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельной аварии в Ростовской области
11:33
Шоу-бизнес
Певец Митя Фомин перенес операцию на глаза
11:29
Происшествия
Полиция расследует гибель двух военнослужащих в Солсбери
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Продолжение хита Netflix «Бриджертоны» выйдет в марте 2022 года

Общество
Продолжение хита Netflix «Бриджертоны» выйдет в марте 2022 года
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Лос-Анджелес, 26 декабря. Создатели «Бриджертонов» порадовали поклонников. Второй сезон сериала выйдет весной следующего года. Об этом стало известно из ролика, опубликованного в официальном Twitter-аккаунте телешоу.

По словам шоураннера Криса Ван Дьюсена («Анатомия страсти», «Скандал»), съемки продолжения закончились в ноябре. Во втором сезоне будет десять эпизодов.

Зрители увидят возвращение Энтони Бриджертона, старшего брата Дафни, 25 марта. Он знакомится с очаровательной Кейт Шеффилд и ее семейством. Звезда первого сезона Реге Пейдж к своей роли Саймона Бассета больше не вернется, актер покинул проект.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix стал лидером по количеству номинаций на престижную премию «Золотой глобус». Контент площадки был представлен в нескольких категориях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Продолжение хита Netflix «Бриджертоны» выйдет в марте 2022 года
netflix сериал Бриджертоны
Комментировать