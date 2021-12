Продолжение хита Netflix «Бриджертоны» выйдет в марте 2022 года

Лос-Анджелес, 26 декабря. Создатели «Бриджертонов» порадовали поклонников. Второй сезон сериала выйдет весной следующего года. Об этом стало известно из ролика, опубликованного в официальном Twitter-аккаунте телешоу.

По словам шоураннера Криса Ван Дьюсена («Анатомия страсти», «Скандал»), съемки продолжения закончились в ноябре. Во втором сезоне будет десять эпизодов.

Dear readers, I know my absence has only made your hearts grow fonder; however, you will not have to wait much longer. Bridgerton Season 2 debuts March 25, 2022, only on Netflix ???? pic.twitter.com/4awxEAcSCo