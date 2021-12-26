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The New York Times: неопытность команды Зеленского может привести к войне

Политика
The New York Times: неопытность команды Зеленского может привести к войне
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Нью-Йорк, 26 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет должного управленческого опыта, что может привести к вооруженному противостоянию в Донбассе. Об этом пишет The New York Times.

Журналист Эндрю Крамер отметил, что в мире вызывает беспокойство неопытность Зеленского и его команды. Этот факт может привести к ужасным последствиям не только для Киева.

«Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США», — сказано в статье.

Представитель СМИ объяснил, что президент Украины окружил себя преданными представителями индустрии развлечений, вместо специалистов. По словам Крамера, нынешнее руководство страны может стать первым в истории, которое в таком масштабе пришло к власти из телевидения.

Ранее Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовал результаты опроса, который проводился среди украинцев. Более 50% респондентов считают Владимира Зеленского олигархом.

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