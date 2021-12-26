Спустившиеся с крыши Деды Морозы поздравили маленьких пациентов кемеровской больницы

Операция «новогоднего спецназа» планировалась заранее. Был разработан план «вторжения», закуплены костюмы, обучен персонал. Задача перед высотниками в шубах стояла очень ответственная: подарить детям праздничное настроение.

«Подготовка прошла буквально за неделю, мы отобрали именно подготовленных добровольцев, которые прошли обучение, у которых есть допустимые корочки, которых допускают к этим работам. Мы закупили подарки, подготовили костюмы, мешки, собрали всех, проинструктировали и приступили к работе», — рассказала волонтер Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Сапогова.

Маленькие пациенты больницы очень обрадовались подготовленному для них сюрпризу. Они сами открывали окна, помогая висевшим на тросах «дедушкам» пробраться к ним в палаты.

«Мы тоже очень удивлены, в восторге. Очень понравилось. Молодцы. Идея — супер. Спасибо огромное», — поделилась впечатлениями от сюрприза мама одной из пациенток Ксения.

Завершилась новогодняя операция, конечно же, раздачей подарков. Каждый маленький кемеровчанин получил сладости и пожелания скорейшего выздоровления. Подаренные детям эмоции и яркие впечатления, безусловно, скажутся на их здоровье наилучшим образом.