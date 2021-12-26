Более миллиарда рублей поступит на премии силовикам в России

Москва, 26 декабря. Правительство РФ направило 1,3 млрд рублей для премирования сотрудников МВД. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В результате каждый сотрудник ведомства получит премию размером как минимум в 2 тысячи рублей.

«Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1 353 510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе.

В распоряжение подчеркивается, что МВД должно проконтролировать процесс премирования. Также ему поручено отчитаться перед кабмином до 1 февраля 2022 года.

Зарплата контрактных военнослужащих с 2022 по 2023 год будет индексироваться сверх плана, указали ранее в Минобороны РФ.

Экономист Александр Абрамов призвал не путать предновогодние разовые выплаты с дополнительным заработком, который можно быстро потратить. Важно заранее спланировать, сколько можно потратить перед Новым годом, а что оставить до февраля, цитирует его INFOX.