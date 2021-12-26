Аналитик Бирюков допустил значительное укрепление рубля в 2022 году

Москва, 26 декабря. Курс рубля зависит от динамики стоимости ресурсов, которые экспортирует Россия, заявил старший аналитик УК «Альфа–Капитал» Максим Бирюков в интервью «Российской газете».

Количество валюты, поступающей в страну, и золотовалютных запасов России зависят от цены на нефть и газ. Большой приток долларов в Россию увеличивает их предложение на внутреннем рынке страны, что способствует укреплению рубля. Стоимость нефти, несмотря на коронавирус и опасения локдаунов, находится на самом высоком уровне за последние 5 лет.

Бирюков отметил, что экспортеры получают возможность увеличивать выплаты дивидендов, что мотивирует инвесторов покупать их акции. Нерезиденты для приобретения российских акций должны сначала купить рубли. Это также способствует поддержке национальной валюты.

Центробанк повышает ключевую ставку для стабилизации инфляции. В течение месяца заметно ее замедление. Большая доходность российского суверенного и корпоративного долга вместе со стабилизацией инфляции могут способствовать увеличению спроса на российские активы и укреплению рубля.

Аналитики подчеркнул, что сегодня среди развивающихся стран рубль является одной из самых недооцененных валют. Россия входит в топ–5 по размеру золотовалютных резервов, имеет профицит торгового баланса и отрицательный чистый долг. Экономика РФ намного стабильнее, чем у большинства развивающихся стран. Все это должно способствовать укреплению рубля. Не исключено, что в 2022 году доллар будет стоить 65 рублей, как до появления коронавируса, а то и гораздо меньше.

Вернуть инфляцию к показателям 4–4,5% в России возможно при дополнительных мерах, расширяющих предложение и стимулирующих конкуренцию, считают эксперты.

Аналитик Михаил Коган отмечал, что рубль сейчас удерживается в районе 73,5 единиц за доллар только из-за того, что российские экспортеры продают валюту для уплаты налоговых отчислений. В начале следующего года курс составит 75 рубля за доллар и 85–86 рублей за евро, приводит его мнение INFOX.