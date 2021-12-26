Власти ЛНР сообщили о волне массового дезертирства бойцов ВСУ в канун Нового года

Луганск, 26 декабря. Командование ВСУ в Донбассе отказало бойцам в отпусках перед Новым годом. Решение штаба так называемой ООС обернулось массовой волной дезертирства.

В субботу, 25 декабря, представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что ВСУ охватила волна дезертирства. Массовый характер самоволки приобрели из-за равнодушия командования, которое закрывает глаза на дисциплинарные нарушения военных. Бойцы бросают позиции и уезжают домой, чтобы встретить новогодние праздники с семьями.

Творящийся беспредел в войсках вынудил командование ОТГ «Север» распорядиться о начале патрулирования и усилить охрану на блокпостах. Только за 20 декабря патрули задержали 17 бойцов, отправившихся в самоволку.

Однако ряды ВСУ у линии соприкосновения редеют не только из-за дезертирства. В пятницу, 24 декабря, двое бойцов ВСУ подорвались на собственных минах.