Подольская и Пресняков купили столичные квартиры для своих сыновей

Москва, 26 декабря. Музыкант Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская решили квартирный вопрос для сыновей Артемия и Ивана. Теперь у мальчиков есть свое жилье в Москве.

Пресняков с Подольской стали гостями программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В новогодней студии они рассказали о подарках для детей. Оказалось, что певица давно хотела вложить деньги в столичную недвижимость.

«Была мечта, чтобы это были две соседние квартиры, которые при желании можно объединять или оставить раздельными, при этом чтобы они были одного метража. И мы нашли такой вариант», — поделилась она.

Пока в квартирах с пятиметровыми потолками есть лишь бетонные стены и пол. Но звездные родители не торопятся делать ремонт. Больше всего в этом жилье им нравится вид, который открывается из огромных окон. Подольская не исключила, что Артемий и Иван со временем захотят объединить квартиры в одну.

Артистка, ставшая популярной после «Фабрики звезд», вышла замуж за Преснякова в 2010 году. Через пять лет в их семье родился первый ребенок — Артемий. Вторая беременность для Подольской была сложной, в октябре прошлого года на свет появился Иван.