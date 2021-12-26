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Sohu: Путин лишил дара речи готовящую для него ловушку британскую журналистку

Политика
Sohu: Путин лишил дара речи готовящую для него ловушку британскую журналистку
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Пекин, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос британской журналистки, после чего та лишилась дара речи. Об этом сказано в статье китайского издания Sohu.

Репортер Sky News хотела поставить российского лидера в неудобное положение и задала хитрый вопрос о том, может ли Москва гарантировать отказ от мнимого «нападения» на Украину, передает «ПолитРоссия».

«В этом вопросе есть скрытая ловушка», — считают эксперты Sohu.

Sohu: Путин лишил дара речи готовящую для него ловушку британскую журналистку
kremlin.ru / Администрация президента России

Западные издания пытаются создать видимость того, что Россия якобы готовится к «вторжению» на украинскую территорию. Вопрос британской журналистки был задан как раз для того, чтобы поддержать эту антироссийскую информационную войну. Однако Владимир Путин одной фразой сумел поставить Запад на место, отвечая на вопрос Sky News.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас», — строго сказал президент.

Обозреватели Sohu отметили, что слова Путина указывают на угрозу со стороны НАТО, которая расширяется на Восток. Во время конференции стало ясно, что британской журналистке попросту нечего было ответить на это заявление. Можно сказать, что слова российского лидера лишили ее дара речи.

Владимир Путин ранее заявил, что Украину захватила тотальная нищета. По его словам, больше всего от этого страдают пенсионеры.

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путин нато запад конференция
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