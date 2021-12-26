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Звездный нумеролог Кузденбаева считает, что брак Лепса изначально был обречен на крах

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 09:50
Шоу-бизнес
Звездный нумеролог Кузденбаева считает, что брак Лепса изначально был обречен на крах
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 26 декабря. Браку эстрадного исполнителя Григория Лепса с Анной Шаплыковой изначально было не суждено продлиться вечно. К такому выводу пришла звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Эксперт сделала расчеты по датам рождения певца и его бывшей супруги. По словам Кузденбаевой, отношения артиста с экс-женой с самого начала были неравными, так как Шаплыкова родилась самодостаточной личностью с гордыней и амбициями. Лепс же, как утверждает нумеролог, является человеком с заниженной самооценкой, который неуверен в себе и скептичен, пишет kp.ru.

Специалист по нумерологии считает, что брак исполнителя был обречен на крах. Как пояснила эксперт, в подобных парах, где женщина доминирует, мужчина всегда будет искать отношения на стороне и самоутверждаться.

«А у Анны явно было пренебрежение, она считала, что муж никуда не денется. Такие пары разводятся даже спустя 20–30 лет брака», — подчеркнула Кузденбаева.

Звездный нумеролог Кузденбаева считает, что брак Лепса изначально был обречен на крах
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

По словам нумеролога, еще одним следствием женского доминирования в паре может стать пристрастие мужчины к спиртному или запрещенным веществам. Если же зависимость существовала до брака, то после свадьбы она усугубится, предупредила эксперт.

Напомним, Лепс официально развелся с женой после около 20 лет семейной жизни. У экс-супругов есть две общих дочери и сын. Шаплыкову уже подозревают в романе с новым кавалером.

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лепс нумеролог шаплыкова
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