«Этот день в истории». Что произошло 26 декабря, праздники, факты, люди

26 декабря отмечается День войск ПВО Сухопутных войск России. Первые подразделения появились в Российской империи во времена Первой мировой войны. В 1915 году были созданы первые легкие артиллерийские батареи для стрельбы по воздушным судам. Ведущим мировым концерном по производству средств ПВО является «Алмаз-Антей»

В этот день в 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже со своим парашютом. Устройство представляло собой конусообразный купол со стропами, прикрепленными к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. Ободренный успехом мероприятия Ленорман прыгнул со шпиля обсерватории в Монпелье.

26 декабря 1812 года остатки разгромленной армии Наполеона перешли реку Неман и покинули нашу страну. Главнокомандующий российской армии Михаил Кутузов писал, что война «окончилась за полным истреблением неприятеля».

Какой легендарный политический деятель появился на свет ровно 128 лет назад, и кто из знаменитостей делит с ним день рождения, расскажем в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории»