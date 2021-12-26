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Лента
26 декабря 10:28
10:22
Политика
The New York Times: неопытность команды Зеленского может привести к войне
10:17
Происшествия
Житель Приморья попал в больницу после нападения медведя на сельском кладбище
10:13
Экономика
Более миллиарда рублей поступит на премии силовикам в России
10:12
Происшествия
Около 20 автомобилей застряли на трассе под Самарой из-за метели
10:11
Происшествия
Неизвестные спилили в Новосибирске две городские елки
10:11
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 26 декабря, праздники, факты, люди
10:09
Экономика
Аналитик Бирюков допустил значительное укрепление рубля в 2022 году
10:08
Происшествия
«Единая Россия» приостановила членство арестованного за аферу тульского депутата
10:07
Армия
Власти ЛНР сообщили о волне массового дезертирства бойцов ВСУ в канун Нового года
10:02
Общество
Петербуржцы пережили самую холодную ночь зимы
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«Этот день в истории». Что произошло 26 декабря, праздники, факты, люди

Общество

26 декабря отмечается День войск ПВО Сухопутных войск России. Первые подразделения появились в Российской империи во времена Первой мировой войны. В 1915 году были созданы первые легкие артиллерийские батареи для стрельбы по воздушным судам. Ведущим мировым концерном по производству средств ПВО является «Алмаз-Антей»

В этот день в 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже со своим парашютом. Устройство представляло собой конусообразный купол со стропами, прикрепленными к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. Ободренный успехом мероприятия Ленорман прыгнул со шпиля обсерватории в Монпелье.

26 декабря 1812 года остатки разгромленной армии Наполеона перешли реку Неман и покинули нашу страну. Главнокомандующий российской армии Михаил Кутузов писал, что война «окончилась за полным истреблением неприятеля». 

Какой легендарный политический деятель появился на свет ровно 128 лет назад, и кто из знаменитостей делит с ним день рождения, расскажем в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории»

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