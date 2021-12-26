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Россиянам с 1 января станет доступна новая выплата

Экономика
Россиянам с 1 января станет доступна новая выплата
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 26 декабря. Граждане России с 1 января 2022 года смогут рассчитывать на новую выплату, пишет PRIMPRESS со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Речь идет о новом налоговом вычете. Россияне смогут вернуть часть денег, потраченных на занятие спортом. Для этого необходимо купить билет в спортивный зал, оплатить занятия в спортивной секции или приобрести абонемент в фитнес-центр. Россияне имеют право получить вычет как за себя, так и за детей в возрасте до 18 лет.

В рамках налогового вычета можно вернуть 13% от расходов, но максимальная его сумма в течение года составит не более 15 600 рублей.

Для подтверждения оплаты услуги граждане должны предоставить в налоговую документ об оплате, например, чек. При этом организация, где приобретается абонемент, должна входить в перечень компаний, утвержденный правительством.

Российские пенсионеры могут оформить три вида выплат до конца 2021 года. Речь идет о деньгах, которые предоставляют пожилым россиянам в отделениях социальной защиты.

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