Кейт Миддлтон уедет из Британии на фоне слухов о разводе с принцем Уильямом

Лондон, 26 декабря. Герцогиня Кембриджская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон планирует отправиться в заграничный тур. Она поедет в США, чтобы встретиться с принцем Гарри, его женой Меган Маркл и их детьми.

Британские таблоиды писали, что у герцогов Кембриджских появились проблемы в отношениях. Пара находится на грани развода. Эти слухи распространяла герцогиня Сассекская. Однако Миддлтон выдержала удар со стороны Маркл, дав понять, что расставаться с мужем не планирует. Она чаще стала говорить о принце Уильяме и делиться совместными снимками.

Супруга принца Гарри с самого начала была яблоком раздора в королевской семье. Маркл утверждала, что союз герцогов Кембриджских себя давно изжил. Действующая королева Елизавета II переживает за судьбу страны в случае прихода к власти принца Гарри и его жены-скандалистки.

Тем временем бывшая актриса в последнее время стала активно ходить по ток-шоу на американских каналах. Маркл не очень лестно отзывалась о королевской семье, подрывая авторитет британской короны.

У жены принца Гарри в планах даже запустить собственное ток-шоу и составить конкуренцию Опре Уинфри. Деятельность телеведущей ей кажется менее энергозатратной, но прибыльной.