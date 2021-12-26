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Россиянам объяснили, какие города не будут рады туристам в новогодние праздники

Общество
Россиянам объяснили, какие города не будут рады туристам в новогодние праздники
pixabay.com/PD

Москва, 26 декабря. Многие россияне планируют путешествия по стране во время новогодних каникул. Однако в большинстве городов введены ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Не все города будут рады туристам в Новый год. Одним из самых популярных направлений для отдыха стала Москва. Однако там по-прежнему действует масочный режим, а для посещения театров и музеев придется предъявить QR-код. Заполняемость залов культурных учреждений не должна превышать 70%. Право на льготный проезд для пожилых людей старше 60 лет в новогоднюю ночь восстановлено не будет.

В Петербурге со 2 января 2022 года попасть в заведения общепита и торговые центры удастся только по QR-коду или медицинскому отводу с отрицательным ПЦР-тестом. Работа баров и ресторанов с 23:00 до 06:00 часов останется под запретом. Новогодняя ночь станет исключением. Сочи и другие курорты Краснодарского края ждут гостей в праздники, но заселиться в гостиницы можно только по QR-коду. До 18 января в курортном городе запрещено проведение массовых мероприятий.

Единственным регионом России, где QR-код требуют не только в отелях, ТЦ и предприятиях общепита, но и в общественном транспорте, является Республика Татарстан. Об этом стоит помнить во время планирования поездки в Казань. В Калининграде без QR-кода невозможно попасть в бары, рестораны, ТЦ, музеи, фитнес-клубы и концертные залы.

В 2021 году Ялта успешно прошла курортный сезон и превысила показатели 2019 года по туристическому потоку, рассказали в отделе по курортам городской администрации.

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новый год туризм коронавирус
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