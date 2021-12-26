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Science: ихтиозавры достигли размеров современных китов рекордными для эволюции темпами

Наука
Science: ихтиозавры достигли размеров современных китов рекордными для эволюции темпами
wikipedia.org  /  Dmitry Bogdanov / CC BY 3.0

Берлин, 26 декабря. Эволюция ихтиозавров могла происходить рекордными для эволюции темпами. Так, для того, чтобы достичь гигантских размеров, им понадобилось всего 15 млн лет, в то время как киты затратили на это около 50 млн лет, сообщили ученые из Боннского университета в статье, опубликованной в журнале Science.

Ихтиозавры испытали взрывной рост размеров своего тела, примерно 250 миллионов лет назад начав очень быстро увеличиваться в размерах. Так, киты достигли нынешнего размера за 90% времени своей эволюции, в то время как ихтиозаврам на это потребовался всего 1%
от всего периода существования этого типа животных. Ученые связывают это с тем, что мир особенно быстро восстанавливался после массового пермского вымирания, и в океане было много пригодных в пищу моллюсков.

«Это приятный проблеск надежды и признак устойчивости жизни – при подходящих условиях окружающей среды эволюция может происходить очень быстро, и жизнь может вновь вернуться к норме», — сообщил Ларс Шмитц, один из авторов опубликованной статьи.

Китообразные и ихтиозавры могли иметь разные причины для развития гигантизма. Так, киты выросли в размерах, так как некоторые из них перешли на питание планктоном, а другие стали охотиться на крупных обитателей океанов. А вот экологическая ниша ихтиозавров не менялась — они питались аммонитами и бесчелюстными конодонтами, в изобилии водившимися в доисторических океанов, и в этих условиях интенсивно росли.

Science: ихтиозавры достигли размеров современных китов рекордными для эволюции темпами
Невские Новости / Мурашова Кристина

Недавно в Колумбии были найдены останки нового вида ихтиозавров. Как считают ученые, морской ящер благодаря своим крупным зубам мог питаться крупной рыбой и другими морскими рептилиями.

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