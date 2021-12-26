Science: ихтиозавры достигли размеров современных китов рекордными для эволюции темпами

Берлин, 26 декабря. Эволюция ихтиозавров могла происходить рекордными для эволюции темпами. Так, для того, чтобы достичь гигантских размеров, им понадобилось всего 15 млн лет, в то время как киты затратили на это около 50 млн лет, сообщили ученые из Боннского университета в статье, опубликованной в журнале Science.

Ихтиозавры испытали взрывной рост размеров своего тела, примерно 250 миллионов лет назад начав очень быстро увеличиваться в размерах. Так, киты достигли нынешнего размера за 90% времени своей эволюции, в то время как ихтиозаврам на это потребовался всего 1%

от всего периода существования этого типа животных. Ученые связывают это с тем, что мир особенно быстро восстанавливался после массового пермского вымирания, и в океане было много пригодных в пищу моллюсков.

«Это приятный проблеск надежды и признак устойчивости жизни – при подходящих условиях окружающей среды эволюция может происходить очень быстро, и жизнь может вновь вернуться к норме», — сообщил Ларс Шмитц, один из авторов опубликованной статьи.

Китообразные и ихтиозавры могли иметь разные причины для развития гигантизма. Так, киты выросли в размерах, так как некоторые из них перешли на питание планктоном, а другие стали охотиться на крупных обитателей океанов. А вот экологическая ниша ихтиозавров не менялась — они питались аммонитами и бесчелюстными конодонтами, в изобилии водившимися в доисторических океанов, и в этих условиях интенсивно росли.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Недавно в Колумбии были найдены останки нового вида ихтиозавров. Как считают ученые, морской ящер благодаря своим крупным зубам мог питаться крупной рыбой и другими морскими рептилиями.