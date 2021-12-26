ВС РФ отмечают 106-ю годовщину со дня образования подразделений войсковой ПВО

Москва, 26 декабря. Подразделения войсковой противовоздушной обороны российской армии отмечают 106-ю годовщину со дня своего формирования.

Бойцы войсковых сил ПВО обеспечивают защиту армейских группировок ВС РФ и важных объектов тыловой инфраструктуры от воздушных средств вражеского нападения. Видеосюжет о ходе учебной подготовки в частях и соединениях ПВО представил телеканал «Звезда».

«В течение 2021 учебного года на полигонах Капустин Яр, Ейский, Ашулук и Телемба проведено свыше 90 тактических учений с боевой стрельбой», — сообщается в опубликованном репортаже.

Ранее стало известно о скором поступлении на вооружение ВС РФ зенитных артиллерийских комплексов «Деривация-ПВО», которые способны уничтожать противника в различных укрытиях.