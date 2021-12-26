Разведенный Павел Мамаев обручился со своей возлюбленной Надеждой Санько

Москва, 26 декабря. Возлюбленная футболиста Павла Мамаева, блогер Надежда Санько, станет его женой в скором времени. Игрок «Химок» сделал ей предложение и подарил помолвочное кольцо.

Санько сообщила радостную новость на своей странице в Instagram. Она показала видео с кольцом, украшенным крупным камнем. На кадрах невеста Мамаева держится с ним за руку.

«Это был самый сказочный и счастливый день», — поделилась эмоциями блогер.

Prt Scr instagram.com / @nadihope

Подписчики поздравили Санько с помолвкой и вспомнили об экс-жене разведенного футболиста — модели Алане Мамаевой. Примечательно, что когда-то бывшая и будущая супруги игрока «Химок» были подругами. По мнению некоторых пользователей соцсети, модель не обрадуется, что Мамаев обручился с ее экс-приятельницей.

«У кого-то сейчас разорвет все»; «Что сейчас начнется!»; «Где-то истерит одна злая тетка, ненавидящая всех вокруг»; «Алана пьет валериану уже и волосы рвет на голове», — предположили комментаторы.

Другие подписчики обратили внимание на бренд кольца, которое получила от возлюбленного Санько. По их словам, Мамаева очень любит эту ювелирную марку.

Напомним, у Павла Мамаева и его бывшей жены есть общая дочь Алиса. Экс-супруга футболиста недовольна его отношением к ребенку после развода. Недавно она показала переписку бывшего мужа с дочерью.