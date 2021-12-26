ЛОР-врачи ишимской больницы получили новое медоборудование

Тюмень, 26 декабря. Новейшие видеоларингоскопы направили в Областную больницу №4 города Ишима в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Они уже показали свою эффективность.

Врач-оториноларинголог из поликлиники №3 смог обнаружить у пожилого пациента опухоль гортани благодаря эндоскопической аппаратуре с видеокамерой. Медик направил пациента в онкологический центр, где ему подтвердят или опровергнут наличие злокачественного новообразования.

Выявление заболевания на ранней стадии дает возможность спасти пациента от смерти и успешно вылечить его, отметил врач. Он добавил, что теперь с момента выявления заболевания до назначенного лечения будет уходить намного меньше времени благодаря оборудованию.

Кировские врачи ранее спасли жизнь 13-летнему подростку, который поступил в больницу в состоянии клинической смерти.