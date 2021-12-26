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Звезда «Игры престолов» считает, что зрители не поняли идею сериала

Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» считает, что зрители не поняли идею сериала
Кадр из сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 26 декабря. Голливудский актер Питер Динклидж считает, что никто из зрителей так и не понял задумку сериала «Игра престолов».

Артист дал интервью американскому изданию The New York Times, в котором обсудил популярное шоу, созданное на основе серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. По его мнению, многих артистов привлекает работа на телевидение.

«Один из моих любимых моментов, это когда дракон сжигает трон. Он типа уничтожил весь этот разговор, который на самом деле не имеет смысла. Это была блестящая идея создателей картины, которые как бы сказали: "Замолчите, фильм не об этом". Они постоянно это делали», — подчеркнул Питер.

Звезда «Игры престолов» считает, что зрители не поняли идею сериала
Кадр из сериала «Игра престолов» /

Он добавил, что у зрителей и создателей совершенно разные взгляды на сериал. Каждый имеет свое видение развития сюжета.

«Но я считаю, никто не додумался до того, что делали создатели сериала», — резюмировал актер.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как увиделась с коллегой по фильму «Титаник» Леонардо Ди Каприо спустя много лет. Она отметила, что для нее это был очень эмоциональный момент.

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игра престолов кино сериал динклидж
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