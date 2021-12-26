Зрители восхитились мультфильмом «Зверопой-2»

Москва, 26 декабря. Мультфильм «Зверопой-2» вышел в российский прокат 22 декабря. Первые зрители оставили свои комментарии в Сети.

Первая часть была представлена в кинотеатрах в 2016 году и получила положительные отзывы. Сиквел вышел пять лет спустя и, похоже, также понравился фанатам франшизы.

«Только что вернулся после просмотра фильма, и МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!» — написал sadlobster1.

Пользователь MFD Talks сравнил сиквел с оригиналом. Он подчеркнул, что у обоих мультфильмов есть много общего. Фактически главный герой проходит тот же путь, что не очень цепляет. Однако комедийная часть киноленты на высоте. Если зрители хотят получить положительные эмоции и посмеяться, то на «Зверопой-2» стоит идти.

«У «Зверопой-2» лучше сюжетная линия, чем у «Зверопой». Мне он очень понравился, и это было очень весело», — подчеркнула Emily Stobs.

MarcieDaHomie назвал мультфильм хорошим. По его мнению, он будет интересен не только детям, но и взрослым, поскольку в нем поднимаются серьезные темы.

Ранее стало известно, что российское фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» официально вышло в прокат. Зрители оставили первые отзывы о киноленте.